DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.135 -0,8%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.350 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten
Top News
BVB-Aktie: BVB offenbar in Verhandlungen mit Marco Reus über neue Rolle BVB-Aktie: BVB offenbar in Verhandlungen mit Marco Reus über neue Rolle
David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Wachstum

E.ON-Aktie: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt

13.08.25 07:06 Uhr
E.ON-Aktie: Starker Gewinnanstieg bei E.ON - so will der Energieriese weitermachen | finanzen.net

E.ON hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen deutlich mehr verdient. Zum Wachstum trugen vor allem die laufenden hohen Investitionen in die Energieinfrastruktur bei.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,82 EUR -0,11 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Der Außenumsatz für die Monate Januar bis Juni stieg um 5 Prozent auf 41,6 Milliarden Euro, während sich das um Sondereffekte bereinigte EBITDA um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro verbesserte. Der bereinigte Konzernüberschuss lag bei 1,93 (1,75) Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 74 Cent nach 67 Cent im Vorjahr.

Wer­bung

"Unsere massiven Investitionen und die konsequente operative Umsetzung waren auch im ersten Halbjahr 2025 die zentralen Treiber für unser Ergebniswachstum", sagte Finanzchefin Nadia Jakobi. Temporäre Volumeneffekte im Netzgeschäft hätten die positive Entwicklung noch verstärkt.

Für 2025 plant E.ON weiter mit einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 2,85 und 3,05 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr hat E.ON 3,2 Milliarden Euro investiert - 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2,5 Milliarden Euro flossen davon in das Netzgeschäft. In diesem Jahr sind insgesamt Investitionen in Höhe von rund 8,6 Milliarden Euro geplant.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
31.07.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025EON SE NeutralUBS AG
24.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.06.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.2025EON SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025EON SE NeutralUBS AG
24.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
18.06.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen