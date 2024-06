Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Dank zwei Dritteln operativem Ergebnisbeitrag (Ebitda) aus diesem Bereich seien die Essener die beste Anlagemöglichkeit, um vom historischen Investitionsbedarf in europäische Stromnetze zu profitieren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi. Er skizzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Optimalfall, in dem er auf eine durchschnittliche Ergebnissteigerung (EPS) von bereinigten 7 Prozent jährlich bis 2028 kommt./ag/bek

