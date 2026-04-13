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UBS AG

EON SE Neutral

12:16 Uhr
EON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die verbesserte Transparenz der weiteren Geschäftsentwicklung, die solide Rentabilität, die Branchenentwicklung und ihre leicht erhöhten langfristigen Gewinnschätzungen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr neutrales Anlagevotum basiere auf der Ansicht, dass der Aktienkurs des Energieversorgers bereits teilweise das Aufwärtspotenzial berücksichtigt./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Neutral

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,38 €		 Abst. Kursziel*:
0,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,54%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:16 E.ON Neutral UBS AG
01.04.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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