E.ON Aktie
Marktkap. 48,73 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die von Sky News berichteten Gespräche über den Kauf von Ovo Energy könnten das weltweit nach Kundenzahl führende Energieunternehmen schaffen, schrieb Peter Crampton am Montag. Eine solche Transaktion wäre für Eon strategisch sinnvoll. Das Unternehmen habe bereits bei der Restrukturierung von npower bewiesen, dass es schlecht laufende britische Stromversorgungsunternehmen erfolgreich sanieren könne. Kursschwächen bei Eon könnten daher für Kaufgelegenheiten sorgen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Equal Weight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
18,64 €
|Abst. Kursziel*:
1,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
18,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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