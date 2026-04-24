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Barclays Capital

EON SE Equal Weight

11:36 Uhr
EON SE Equal Weight
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E.ON SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die von Sky News berichteten Gespräche über den Kauf von Ovo Energy könnten das weltweit nach Kundenzahl führende Energieunternehmen schaffen, schrieb Peter Crampton am Montag. Eine solche Transaktion wäre für Eon strategisch sinnvoll. Das Unternehmen habe bereits bei der Restrukturierung von npower bewiesen, dass es schlecht laufende britische Stromversorgungsunternehmen erfolgreich sanieren könne. Kursschwächen bei Eon könnten daher für Kaufgelegenheiten sorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
18,64 €		 Abst. Kursziel*:
1,93%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
18,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 E.ON Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 E.ON Neutral UBS AG
01.04.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
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26.03.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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