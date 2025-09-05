E.ON Aktie
Marktkap. 41,82 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Market-Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
15,39 €
|Abst. Kursziel*:
10,50%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
15,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
