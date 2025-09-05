DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 13,93 +2,2%Nas 23.334 -0,6%Bitcoin 87.786 -1,2%Euro 1,1597 +0,1%Öl 62,85 -3,6%Gold 4.199 +1,8%
Top News
Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
15,39 €		 Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
15,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

17:16 E.ON Market-Perform Bernstein Research
15:06 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

