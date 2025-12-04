DAX 24.077 +0,8%ESt50 5.740 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 77.756 -1,8%Euro 1,1660 +0,1%Öl 63,27 -0,2%Gold 4.238 +0,7%
E.ON Aktie

E.ON Aktien-Sparplan
15,48 EUR -0,11 EUR -0,67 %
STU
Marktkap. 41,26 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

14:16 Uhr
EON SE Market-Perform
E.ON SE
15,48 EUR -0,11 EUR -0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
15,39 €		 Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
15,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,85%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

14:16 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

