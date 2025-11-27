DAX23.777 +0,2%Est505.652 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +0,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.928 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl63,20 +0,2%Gold4.157 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F PUMA 696960 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
Bayer-Aktie gewinnt: Goldman Sachs hebt Kursziel an Bayer-Aktie gewinnt: Goldman Sachs hebt Kursziel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Unter Druck

E.ON-Aktie schwach: Goldman Sachs erinnert an Regulierungs-Risiko

27.11.25 11:17 Uhr
E.ON-Kurs reagiert auf Warnung von Goldman Sachs mit Abschlägen | finanzen.net

Die E.ON-Aktie ist am Donnerstag unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,26 EUR -0,20 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von E.ON haben am Donnerstag via XETRA zeitweise mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 15,24 Euro am Ende des DAX gelegen. Nach einem Rutsch zur Monatsmitte versuchten sich die Papiere des Versorgers zuletzt an einer Stabilisierung, die nun durch einen Kommentar des Goldman-Sachs-Experten Alberto Gandolfi erschwert wird.

Wer­bung

Gandolfi erinnerte die Anleger daran, dass jederzeit mit dem Plan der Bundesnetzagentur für die künftigen regulatorischen Rahmenbedingungen zu rechnen sei. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen diesbezüglich deutlich gesunken, so der Experte.

Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro rutschen. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte E.ON nach Ansicht des Experten mit geringeren Investitionen reagieren. Gandolfi bleibt mit einem reduzierten Kursziel von 17,50 Euro allerdings bei seiner Kaufempfehlung.

Das Netzgeschäft von E.ON ist stark von der Verzinsung abhängig, die von der Bundesnetzagentur vorgegeben wird. Noch offen ist, wie diese im Strom-Geschäft für die Jahre ab 2029 aussehen wird.

/ag/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: E.ON, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08:11EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:11EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen