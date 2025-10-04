DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin103.811 -0,3%Euro1,1732 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Aktie unter der Lupe

Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben

04.10.25 18:56 Uhr
E.ON-Aktie mit Aufwärtspotenzial: Das sagen Analysten aktuell | finanzen.net

So geht es mit der EON SE-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,12 EUR 0,16 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie wurde im September 2025 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der EON SE-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 17,00 EUR, was einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der EON SE-Aktie von 16,02 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research17,00 EUR6,1529.09.2025
Bernstein Research17,00 EUR6,1508.09.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
29.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

