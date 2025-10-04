Aktie unter der Lupe

So geht es mit der EON SE-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie wurde im September 2025 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der EON SE-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 17,00 EUR, was einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der EON SE-Aktie von 16,02 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 17,00 EUR 6,15 29.09.2025 Bernstein Research 17,00 EUR 6,15 08.09.2025

Redaktion finanzen.net