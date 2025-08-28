DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.525 -0,3%Nas21.450 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1696 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.446 +0,8%
Grüne Projekte

E.ON-Aktie schwächelt: Grüne Anleihen begeben

28.08.25 16:06 Uhr
E.ON-Aktie leichter: Grüne Anleihen emittiert | finanzen.net

E.ON hat mit zwei grünen Anleihen 1,1 Milliarden Euro eingesammelt.

Die Erlöse will der Energiekonzern zur Finanzierung oder Refinanzierung grüner Projekte verwenden. Wie E.ON mitteilte, seien die Anleihen mit einem Orderbuch von 2,75 Milliarden Euro stark nachgefragt worden.

Die Transaktionen umfassten eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2031 und einem Kupon von 3,0 Prozent sowie eine Anleihe über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2035 und einem Kupon von 3,5 Prozent.

"Mit den heute begebenen grünen Anleihen haben wir unseren Finanzierungsbedarf für 2025 erfolgreich abgeschlossen", sagte CFO Nadia Jakobi. Barclays, BNP, ING und SMBC fungierten als aktive Bookrunner der Transaktionen.

Via XETRA geben die Papiere von E.ON am Donnerstag zwischenzeitlich um 0,89 Prozent nach auf 15,54 Euro.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

Bildquellen: E.ON, 360b / Shutterstock.com

