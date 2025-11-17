EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 15,33 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 74.142 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.

Am 12.11.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,96 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,76 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2027 erwartet.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

