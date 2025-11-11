E.ON Aktie
Marktkap. 41,82 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Energiekonzern habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:02 / EST
Analysen zu E.ON SE
|09:51
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
