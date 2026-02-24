DAX25.099 +0,5%Est506.159 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1782 +0,1%Öl71,10 -0,2%Gold5.178 +0,7%
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

25.02.26 11:19 Uhr
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

Die EON SE-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
19,21 EUR 0,27 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 18,94 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 10,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2.535.836 EON SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,4 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

