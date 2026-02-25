E.ON Aktie
Marktkap. 48,99 Mrd. EURKGV 24,30
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 19 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hält die angestrebte Gewinnsteigerung von 6 Prozent pro Jahr für ein konservatives Szenario. Es sei mehr drin für den Netzbetreiber, sollte sich die Regulierung durch die Politik bessern./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,58 €
|Abst. Kursziel*:
4,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|10:51
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets