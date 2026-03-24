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Bernstein Research

EON SE Market-Perform

08:11 Uhr
EON SE Market-Perform
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E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für Eon bezog sie auch den überarbeiteten Plan bis 2030 ein, wie sie am Mittwochabend schrieb. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für Eon sei derzeit die endgültige Ausgestaltung der regulatorischen Vorgaben für die deutsche Regulierungsperiode 5. Diese werde von 2029 an für Strom gelten und erst im Jahr 2028 vollständig einschätzbar sein, insbesondere hinsichtlich des Kostenvergleichs./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
18,85 €		 Abst. Kursziel*:
-4,53%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
18,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,51%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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