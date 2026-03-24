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Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

09:01 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon von 16,70 auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur vollen Transparenz gemäß der Vorschriften der Regulierungsperiode 5 (RP5) für Strom- und Gasnetze in Deutschland sei es noch ein weiter Weg, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für das Energieunternehmen. Seine Prognosen für den Nettogewinn 2026 bis 2030 lägen nun 4 Prozent unter seinen bisherigen Schätzungen, aber seien somit in Einklang gebracht mit den Angaben von Eon selbst./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,88 €		 Abst. Kursziel*:
-7,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,08%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
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05.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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