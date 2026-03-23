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Goldman Sachs Group Inc.

EON SE Buy

11:16 Uhr
EON SE Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,53 €		 Abst. Kursziel*:
24,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,12%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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