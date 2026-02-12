E.ON Aktie
Marktkap. 48,28 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON Market-Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
19,27 €
|Abst. Kursziel*:
-11,80%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
19,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,85%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
