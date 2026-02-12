DAX 25.126 +0,6%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.564 +0,5%Top 10 Crypto 8,7230 +6,6%Nas 23.058 +0,9%Bitcoin 57.084 +5,0%Euro 1,1801 +0,2%Öl 70,78 -0,6%Gold 5.194 +1,0%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

