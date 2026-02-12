Bernstein Research

EON SE Market-Perform

16:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC

