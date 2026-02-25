DAX25.195 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1798 -0,1%Öl70,36 -0,9%Gold5.188 +0,4%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro

26.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
19,54 EUR 0,17 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon (EON SE) nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

