ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10 Euro - 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Enel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Enel S.p.A.
Analysen zu Enel S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:01
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|Enel Buy
|UBS AG
|08:01
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|13.11.2025
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:01
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|Enel Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|13.11.2025
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2021
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2021
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2018
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.2016
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|19.11.2015
|Enel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enel S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen