ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10 Euro - 'Kaufen'

14.11.25 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
8,99 EUR 0,10 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DatumRatingAnalyst
18:01Enel KaufenDZ BANK
08:51Enel BuyUBS AG
08:01Enel Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Enel OutperformBernstein Research
13.11.2025Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18:01Enel KaufenDZ BANK
08:51Enel BuyUBS AG
13.11.2025Enel OutperformBernstein Research
13.11.2025Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Enel Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
08.07.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
30.06.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025Enel Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2018Enel ReduceHSBC
06.04.2016Enel UnderperformBNP PARIBAS
19.11.2015Enel SellGoldman Sachs Group Inc.

