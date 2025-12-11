DAX 24.295 +0,7%ESt50 5.754 +0,8%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,07 -0,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.831 +0,1%Euro 1,1740 +0,0%Öl 61,60 +0,1%Gold 4.287 +0,2%
Enel Aktie

8,73 EUR ±0,00 EUR -0,01 %
STU
8,72 EUR +0,05 EUR +0,59 %
GVIE
Marktkap. 88,15 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Enel S.p.A.
8,73 EUR 0,00 EUR -0,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet einen optimistischen Ausblick für die Ausschüttungen an die Anleger mit höheren Dividenden. Garridos absolute Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,72 €		 Abst. Kursziel*:
11,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,17%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:16 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Enel Overweight Barclays Capital
11.12.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
