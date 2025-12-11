Enel Aktie
Marktkap. 88,15 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet einen optimistischen Ausblick für die Ausschüttungen an die Anleger mit höheren Dividenden. Garridos absolute Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,72 €
|Abst. Kursziel*:
11,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,17%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
