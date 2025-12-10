DAX 24.107 -0,1%ESt50 5.713 +0,1%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.272 -1,7%Euro 1,1700 +0,1%Öl 61,42 -1,8%Gold 4.216 -0,3%
8,65 EUR -0,04 EUR -0,44 %
STU
8,07 CHF -0,04 CHF -0,43 %
BRX
Marktkap. 88,56 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

10:06 Uhr
Enel Buy
Enel S.p.A.
8,65 EUR -0,04 EUR -0,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Arturo Murua erwartet sich vom Kapitalmarkttag des Versorgers im Februar mehr Klarheit hinsichtlich der Netzregulierung in Italien, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Zusätzliche Aktienrückkäufe hält er für wahrscheinlich./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,65 €		 Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

10:06 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.11.25 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Enel Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart
finanzen.net Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
