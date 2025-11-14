Bessere Geschäfte

Enel hat in den ersten neun Monaten von besseren Geschäften in Spanien und Kolumbien profitiert.

Der italienische Energieversorger steigerte seinen Gewinn und hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Den bereinigten Nettogewinn sieht Enel nun etwas oberhalb der Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro gesehen.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Der berichtete Gewinn lag kaum verändert bei 5,24 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 0,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.

In Mailand steigt die Enel-Aktie zeitweise 0,07 Prozent auf 8,962 Euro.

