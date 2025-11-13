DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Enel Aktie

Enel Aktien-Sparplan
8,95 EUR +0,12 EUR +1,36 %
STU
8,28 CHF +0,01 CHF +0,16 %
BRX
Marktkap. 90,76 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

UBS AG

08:51 Uhr
Enel S.p.A.
8,95 EUR 0,12 EUR 1,36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,95 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. In Spanien sei sie operative Entwicklung stark gewesen, in Italien hätten sich die Gewinnmargen normalisiert. Die Blicke richteten sich nun auf den für Ende Februar geplanten Kapitalmarkttag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,95 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,96 €		 Abst. Kursziel*:
-0,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,01%
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

