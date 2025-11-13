Enel Aktie
Marktkap. 90,76 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,95 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. In Spanien sei sie operative Entwicklung stark gewesen, in Italien hätten sich die Gewinnmargen normalisiert. Die Blicke richteten sich nun auf den für Ende Februar geplanten Kapitalmarkttag./mis/rob/ag
