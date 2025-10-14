DAX 24.250 +0,1%ESt50 5.628 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,47 +0,4%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.220 -1,4%Euro 1,1626 +0,1%Öl 62,73 +0,7%Gold 4.182 +1,0%
Enel Aktie

8,40 EUR -0,06 EUR -0,70 %
STU
8,47 EUR +0,16 EUR +1,95 %
GVIE
Marktkap. 84,78 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Deutsche Bank AG

Enel Hold

13:16 Uhr
Enel Hold
Enel S.p.A.
Enel S.p.A.
8,40 EUR -0,06 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel vor der Veröffentlichung von 9-Monats-Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Er erwarte eine weitgehend unveränderte Entwicklung des italienischen Energiekonzerns gegenüber dem ersten Halbjahr, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgegangen sein./la/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Hold

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,47 €		 Abst. Kursziel*:
-9,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,30%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

13:16 Enel Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Enel Outperform Bernstein Research
03.09.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Enel Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Bilanzprognose Erste Schätzungen: Enel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: Enel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schließt mit Verlusten
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Benzinga A Peek at Enel Chile's Future Earnings
