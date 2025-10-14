Enel Aktie
Marktkap. 84,78 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel vor der Veröffentlichung von 9-Monats-Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Er erwarte eine weitgehend unveränderte Entwicklung des italienischen Energiekonzerns gegenüber dem ersten Halbjahr, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgegangen sein./la/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Hold
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,47 €
|Abst. Kursziel*:
-9,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,30%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|13:16
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
