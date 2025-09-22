DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.358 +0,0%Top 10 Crypto 13,25 -1,7%Nas 23.025 +0,7%Bitcoin 83.434 -2,7%Euro 1,1613 -0,2%Öl 64,44 +2,1%Gold 4.100 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe? Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
8,98 EUR +0,15 EUR +1,65 %
STU
8,96 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,76 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

DZ BANK

Enel Kaufen

18:01 Uhr
Enel Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
8,98 EUR 0,15 EUR 1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Kaufen

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
8,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
8,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

18:01 Enel Kaufen DZ BANK
08:51 Enel Buy UBS AG
08:01 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Enel Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Dow Jones Bessere Geschäfte Enel-Aktie stabil: Gewinnprognose angehoben Enel-Aktie stabil: Gewinnprognose angehoben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich in Rot
finanzen.net Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels schwächer
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen