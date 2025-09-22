Enel Aktie
Marktkap. 90,76 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Kaufen
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
8,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
8,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|18:01
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|Enel Buy
|UBS AG
|08:01
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
