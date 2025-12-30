DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.031 ±0,0%Euro1,1772 ±0,0%Öl61,73 ±-0,0%Gold4.357 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
JPMorgan gehört zu den optimistischsten Bullen an der Wall Street für Aktien des S&P 500 JPMorgan gehört zu den optimistischsten Bullen an der Wall Street für Aktien des S&P 500
Tesla-Aktie: Verbesserung in Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit bei Neuwagen Tesla-Aktie: Verbesserung in Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit bei Neuwagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktprognose

JPMorgan gehört zu den optimistischsten Bullen an der Wall Street für Aktien des S&P 500

30.12.25 03:17 Uhr
S&P-500-Aktien-Ausblick 2026: JPMorgan zählt zu den Top-Bullen der Wall Street | finanzen.net

JPMorgan hat seine Prognose für den S&P 500 im Jahr 2026 vorgelegt - und zeigt sich dabei ausgesprochen zuversichtlich. Die Bank nennt mehrere Gründe für ihren Ausblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
47,19 EUR -0,43 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32,83 EUR -0,40 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
762,80 EUR 2,80 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
13,48 EUR 0,08 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
276,25 EUR 1,80 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
152,82 EUR 0,56 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.905,7 PKT -24,2 PKT -0,35%
Charts|News|Analysen

• JPMorgan sieht den S&P 500 bis Ende 2026 bei 7.500 Punkten - mit kräftigeren Zinssenkungen sogar über 8.000 Punkte
• Die Bank erwartet ein Gewinnwachstum von 13 bis 15 Prozent über die kommenden zwei Jahre
• Trotz hoher Bewertungen sieht JPMorgan die aktuellen Multiplikatoren durch den KI-Boom gerechtfertigt

Wer­bung

Kursziel von 7.500 - mit Potenzial nach oben

Das Aktienstrategieteam von JPMorgan unter der Leitung von Dubravko Lakos-Bujas sieht den S&P 500 Ende 2026 bei 7.500 Punkten. Wie aus einer Kundennotiz hervorgeht, über die Yahoo Finance berichtet, entspricht das ausgehend vom Stand Ende November 2025 einem Aufwärtspotenzial von rund elf Prozent. Damit liegt JPMorgan über dem Durchschnitt der von Bloomberg erfassten Strategen, der zuletzt bei etwa 7.269 Punkten lag.

Sollte die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen stärker senken als erwartet, könnte der S&P 500 laut JPMorgan sogar die Marke von 8.000 Punkten überschreiten. Im Basisszenario geht die Bank von zwei weiteren Zinssenkungen aus, gefolgt von einer längeren Pause. Eine günstigere Inflationsentwicklung, die weitere Zinssenkungen ermöglicht, sei der Katalysator für ein solches Bull-Case-Szenario.

KI-Boom und Gewinnwachstum als Treiber

Die optimistische Prognose stützt sich vor allem auf ein erwartetes Gewinnwachstum von 13 bis 15 Prozent über die kommenden zwei Jahre. Im dritten Quartal 2025 legten die Gewinne der S&P-500-Unternehmen laut FactSet bereits um 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Wer­bung

Trotz Bedenken hinsichtlich einer möglichen KI-Blase und hoher Bewertungen sieht JPMorgan die aktuellen Multiplikatoren als gerechtfertigt an. Die Bank verweist auf überdurchschnittliches Gewinnwachstum, einen KI-getriebenen Investitionsboom, steigende Aktionärsausschüttungen sowie eine lockere Fiskalpolitik. Zudem seien die Vorteile durch Deregulierung und breitere KI-bedingte Produktivitätsgewinne vom Markt noch nicht vollständig eingepreist.

Die KI-Dynamik breite sich geografisch und über verschiedene Branchen aus - von Technologie und Versorgern bis hin zu Banken, Gesundheitswesen und Logistik. JPMorgan warnt jedoch, dass diese Disruption in einer bereits "ungesunden K-förmigen Wirtschaft" stattfinde, in der die Kluft zwischen wohlhabenden und einkommensschwächeren Verbrauchern wachse. Das mache die Stimmung an den Märkten weiterhin anfällig für größere Ausschläge.

Wo andere Wall-Street-Häuser den S&P 500 sehen

JPMorgan ist mit seiner Prognose nicht allein. Auch andere große Banken haben ihre Kursziele für den S&P 500 im Jahr 2026 veröffentlicht. Deutsche Bank nennt ebenfalls ein Ziel von 8.000 Punkten - allerdings als Basisszenario, nicht nur als Bull Case. Morgan Stanley sieht den Index bei 7.800 Punkten, Goldman Sachs bei 7.600 Punkten. HSBC teilt JPMorgans Basisszenario von 7.500 Punkten. Bank of America bleibt mit 7.100 Punkten am vorsichtigsten.

Wer­bung

Gemeinsam ist den Prognosen die Erwartung, dass KI-getriebene Produktivitätsgewinne und robustes Gewinnwachstum den Markt stützen werden - auch wenn die Bewertungen bereits hoch erscheinen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Imagentle / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
24.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen