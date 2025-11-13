ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:36
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|21:36
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Enel Outperform
|Bernstein Research
