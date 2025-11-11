E.ON Aktie
Marktkap. 41,82 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Unerwartet gut habe vor allem das Segment Energienetzwerke des Stromkonzerns abgeschnitten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Hold
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,73 €
|Abst. Kursziel*:
1,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
