E.ON Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Unerwartet gut habe vor allem das Segment Energienetzwerke des Stromkonzerns abgeschnitten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,73 €		 Abst. Kursziel*:
1,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

09:51 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Aktienanalyse EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet
finanzen.net RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für EON SE-Aktie
Dow Jones E.ON-Aktie dennoch tiefer: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag im Minus
dpa-afx Investitionen in Energienetze zahlen sich für Eon aus
EQS Group EQS-News: E.ON setzt Wachstumskurs mit Investitionen in die Energiewende fort
finanzen.net Ausblick: EON SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EQS Group EQS-News: E.ON continues growth course with investments in the energy transition
EQS Group EQS-News: E.ON signs agreement to sell gas distribution network in the Czech Republic
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments
Benzinga The Analyst Verdict: EON Resources In The Eyes Of 6 Experts
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga 4 Analysts Have This To Say About EON Resources
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
