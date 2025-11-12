DAX 24.243 -0,6%ESt50 5.785 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,93 +2,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.565 +1,1%Euro 1,1619 +0,2%Öl 63,20 +0,8%Gold 4.236 +0,9%
E.ON Aktie

15,14 EUR -0,25 EUR -1,62 %
STU
Marktkap. 41,9 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Goldman Sachs Group Inc.

EON SE Buy

14:16 Uhr
EON SE Buy
E.ON SE
15,14 EUR -0,25 EUR -1,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,24 €		 Abst. Kursziel*:
21,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

