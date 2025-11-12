DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
Rio Tinto Aktie

61,58 EUR
STU
54,31 GBP
LSE
Marktkap. 97,9 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

12:01 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Rio Tinto plc
61,58 EUR 0,30 EUR 0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Einmottung des Jadar-Lithiumprojekts und der Weggang des Lithium-Chefs Paul Graves seien für ihn keine Überraschung, schrieb Ben Davis am Donnersta. Angesichts der politischen Widerstände und ökonomischen Risiken habe er ohnehin nie erwartet, dass der Bergbaukonzern das Projekt realisiert werde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
61,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
54,31 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

