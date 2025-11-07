DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,56 -0,4%Nas 22.926 -2,1%Bitcoin 85.705 -2,2%Euro 1,1651 +0,5%Öl 63,14 +0,7%Gold 4.203 +0,2%
Merck Aktie

121,10 EUR +5,90 EUR +5,12 %
STU
Marktkap. 48,98 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

UBS AG

Merck Buy

11:56 Uhr
Merck Buy
Merck KGaA
121,10 EUR 5,90 EUR 5,12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern habe die Markterwartungen insgesamt solide übertroffen, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Geschäftsfelder Healthcare und Electronics hätten besser als gedacht abgeschnitten, während die Laborsparte die Erwartung erfüllt habe./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
123,45 €		 Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
121,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

