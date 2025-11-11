DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,56 -0,4%Nas 22.926 -2,1%Bitcoin 85.705 -2,2%Euro 1,1651 +0,5%Öl 63,14 +0,7%Gold 4.203 +0,2%
Deutsche Telekom Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag. Dazu weiteten die Bonner die Aktienrückkäufe aus und hätten trotz des schwächeren Deutschland-Geschäfts, das sich allerdings verbessern sollte, den Ausblick angehoben./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,53 €		 Abst. Kursziel*:
52,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,56%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

16:46 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
12:01 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
11:51 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Dow Jones Auf Wachstumskurs Deutsche Telekom-Aktie sinkt dennoch: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie sinkt dennoch: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Telekom-Chart signalisiert MACD long
finanzen.net DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX aktuell
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Cnet T-Mobile Offers Free Emergency 911 Satellite Texting for Anyone With a Compatible Phone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
MotleyFool Parent Company Sells 129,000 T-Mobile US Shares Worth $29.5 Million
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
