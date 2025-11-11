Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

11:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag. Dazu weiteten die Bonner die Aktienrückkäufe aus und hätten trotz des schwächeren Deutschland-Geschäfts, das sich allerdings verbessern sollte, den Ausblick angehoben./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:28 / GMT

