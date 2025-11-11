DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Deutsche Bank AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:21 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über alle Geschäftsfelder hinweg belegt, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In einem sich stark und schnell ändernden Umfeld sei der Zahlungsdienstleister damit gut positioniert./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

