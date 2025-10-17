Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst habe in einem soliden Quartal die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, während der Bruttowarenwert (GMV) ein wenig enttäuscht habe, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. In Südkorea seien zudem die Aufträge im Oktober zum Wachstum zurückgekehrt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,94 €
|Abst. Kursziel*:
75,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,89%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|12:51
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
