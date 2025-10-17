DAX 24.243 -0,6%ESt50 5.785 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,93 +2,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.565 +1,1%Euro 1,1619 +0,2%Öl 63,20 +0,8%Gold 4.236 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,68 EUR +1,15 EUR +6,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,21 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Buy

12:51 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
19,68 EUR 1,15 EUR 6,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst habe in einem soliden Quartal die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, während der Bruttowarenwert (GMV) ein wenig enttäuscht habe, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. In Südkorea seien zudem die Aufträge im Oktober zum Wachstum zurückgekehrt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,94 €		 Abst. Kursziel*:
75,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,89%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:51 Delivery Hero Buy UBS AG
10:51 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:41 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Ausblick bestätigt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt
dpa-afx ROUNDUP: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
Dow Jones INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero weiter erholt - JPMorgan: Bericht Erleichterung
Dow Jones Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q
dpa-afx Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen