Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäfte in Nordamerika hätten die Profitabilität des Baumaschinenherstellers belastet, betonte Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt hätten die Münchener etwas schwächer als erwartet abgeschnitten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,64 €
|Abst. Kursziel*:
23,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,19%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wacker Neuson SE
|09:06
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
