DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
Wacker Neuson Aktie

Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
Warburg Research

Wacker Neuson SE Hold

11:01 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson SE
18,52 EUR 0,06 EUR 0,33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäfte in Nordamerika hätten die Profitabilität des Baumaschinenherstellers belastet, betonte Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt hätten die Münchener etwas schwächer als erwartet abgeschnitten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,64 €		 Abst. Kursziel*:
23,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,19%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

09:06 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
14.08.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Wacker Neuson Buy Warburg Research
05.06.25 Wacker Neuson Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

dpa-afx Konjunktur & Zollpolitik Wacker Neuson-Aktie im Plus: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal Wacker Neuson-Aktie im Plus: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group verbessert sich im dritten Quartal weiter und präzisiert die Jahresprognose 2025
finanzen.net Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 23/05/2025, 13:48 CET/CEST - Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividendfor the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker&#160;Neuson&#160;Group: First quarter 2025 still affected by weak market demand 2024 &#8211; increasing order intake is a positive sign for the full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
