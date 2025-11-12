DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Siemens Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hätten die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Andre Kukhnin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Wesentlich sei indes die eingeleitete Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
237,95 €		 Abst. Kursziel*:
7,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
235,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,37%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:01 Siemens Buy UBS AG
11:16 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:31 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
09:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Analyse im Blick Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Abspaltung schickt Siemens und Healthineers ans Dax-Ende
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Mittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
dpa-afx ROUNDUP 2: Siemens setzt nach Trennung von Healthineers auf Digitalgeschäft
EQS Group EQS-Adhoc: Siemens Aktiengesellschaft: Siemens plans to deconsolidate Siemens Healthineers
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa shelves Esbjerg nacelle plant
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Program-based sale of Siemens shares on 2025-10-15 to cover tax and duty liabilities arising from anniversary shares.
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Entitlement to the transfer of 240 Siemens shares without additional payment due to company affiliation (anniversary shares). The transfer will take place ...
