DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
75,40 EUR -1,60 EUR -2,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

UBS AG

Sixt SE St Buy

12:46 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
75,40 EUR -1,60 EUR -2,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sixt nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Entschdeidend bleibe die Geschäftsentwicklung in Nordamerika. An den Konsensschätzungen sollte sich wenig ändern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,85 €		 Abst. Kursziel*:
34,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,28%
Analyst Name:
Zehua Jiang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

10:51 Sixt Buy Warburg Research
09:36 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Sixt Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

dpa-afx Dank größerer Flotte Sixt-Aktie tiefer: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft Sixt-Aktie tiefer: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft
dpa-afx ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach
EQS Group EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt
finanzen.net Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-News: Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030
finanzen.net Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt am Mittwochnachmittag ab
EQS Group EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030
EQS Group EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: SIXT exceeds the four-billion-euro revenue mark for the first time: third record year in a row
EQS Group EQS-PVR: Sixt SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT successfully places EUR 500 million bond at top conditions
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen