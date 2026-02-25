Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen ziehen am Donnerstag deutlich an. Der aktuelle Marktbericht zu Bitcoin, Ethereum & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 3,99 Prozent auf 68.025,93 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt fester - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,4 Prozent aufweist und bei 8,87 EUR notiert.

Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,52 Prozent auf 56,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,54 US-Dollar.

Währenddessen steigt der Ethereum-Kurs um 7,69 Prozent auf 2.051,58 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es ebenfalls nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,44 Prozent auf 498,77 US-Dollar hinzu.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 5,08 Prozent auf 1,43 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 344,20 US-Dollar am Vortag auf 346,42 US-Dollar nach oben (0,65 Prozent).

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 9,55 Prozent auf 0,0,2935 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1639 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2854 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,2864 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 627,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (628,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,08 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt klettert der Dogecoin um 6,83 Prozent auf 0,09972 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 87,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,85 US-Dollar).

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,34 Prozent auf 9,355 US-Dollar, nach 9,482 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 0,38 Prozent auf 9,213 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,248 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,90 Prozent auf 0,9569 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9656 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.