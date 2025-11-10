Infineon Aktie
Marktkap. 44,02 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Risiken mit Blick auf das Gesamtjahr seien nun wohl ausgeräumt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Das Wachstumspotenzial in das Jahr 2027 hinein sei erheblich. Das Geschäftsjahr 2026/2027 könne für den Halbleiterhersteller ein herausragendes werden./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,51 €
|Abst. Kursziel*:
20,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,63%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|12:01
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.