RWE Aktie
Marktkap. 31,18 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überragende Geschäftszahlen und eine optimistische Telefonkonferenz dürften bei den Anlegern weiter für gute Laune sorgen, schrieb Peter Crampton in einem Kommentar vom Mittwochabend. Auch die Chancen durch KI-Datenzentren trieben die Schätzungen wohl weiter an./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,02 €
|Abst. Kursziel*:
12,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|15:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
