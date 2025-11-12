DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
RWE Aktie

Marktkap. 31,18 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überragende Geschäftszahlen und eine optimistische Telefonkonferenz dürften bei den Anlegern weiter für gute Laune sorgen, schrieb Peter Crampton in einem Kommentar vom Mittwochabend. Auch die Chancen durch KI-Datenzentren trieben die Schätzungen wohl weiter an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,02 €		 Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

15:11 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 RWE Kaufen DZ BANK
12.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 RWE Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

