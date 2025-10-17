Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,94 €
|Abst. Kursziel*:
75,53%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
19,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,34%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|15:21
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG