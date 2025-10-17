RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

15:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

