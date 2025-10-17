DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
Delivery Hero Aktie

Marktkap. 5,21 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
Symbol DLVHF

RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

15:21 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
19,09 EUR 0,56 EUR 3,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,94 €		 Abst. Kursziel*:
75,53%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
19,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,34%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

15:21 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
12:51 Delivery Hero Buy UBS AG
10:51 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:41 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Ausblick bestätigt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt
dpa-afx ROUNDUP: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
Dow Jones INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero weiter erholt - JPMorgan: Bericht Erleichterung
Dow Jones Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q
dpa-afx Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
