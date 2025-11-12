VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/2026 mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dem Hersteller von Biokraftstoffen sei operativ ein starker Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte zurückhaltend sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Deutsche Bank AG
15,00 €
Hold
12,09 €
24,07%
Hold
17,42 €
-13,89%
Michael Kuhn
-
12,40 €
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|12:56
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
