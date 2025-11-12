DAX 24.250 -0,5%ESt50 5.787 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,90 +2,1%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.565 +1,1%Euro 1,1616 +0,2%Öl 63,27 +0,9%Gold 4.230 +0,8%
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

17,42 EUR -0,82 EUR -4,50 %
STU
Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

WKN A0JL9W

ISIN DE000A0JL9W6

Symbol VBVBF

Deutsche Bank AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

12:56 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
17,42 EUR -0,82 EUR -4,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/2026 mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dem Hersteller von Biokraftstoffen sei operativ ein starker Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte zurückhaltend sein./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,09 €		 Abst. Kursziel*:
24,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,89%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

12:56 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
19.05.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

EQS Group EQS-News: Verbio SE: Solider Jahresauftakt in Q1 2025/26; Prognose 2025/26 bekräftigt
finanzen.net Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TraderFox Verbio: Biokraftstoffpionier startet dank Rekordproduktion und Expansion mit Rückenwind in 2026
HSBC Verbio - Da ist der Befreiungsschlag
finanzen.net Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-HV: Verbio SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.12.2025 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
HSBC Verbio - Vor ganz großem Befreiungsschlag?
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Solid start in Q1 2025/26; forecast for 2025/26 confirmed
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Verbio confirms preliminary EBITDA result for 2024/25 and expects significant recovery in FY 2025/26
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Suspension of dividend for the financial year 2024/25
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, Disposal of 300 short put contracts on Verbio SE ordinary shares; strike price EUR 12.00, Due date 12/2025
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Positive momentum for biofuels: Regulatory developments in the EU and the US
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Preliminary EBITDA for the 2024/2025 financial year below forecast; non-cash impairments in the 2024/2025 consolidated financial statements
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Ulrike Kr&#228;mer, buy
