VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 700,23 Mio. EURKGV 55,52 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe mit seinen Geschäftszahlen die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2025/26 sei optimistisch, aber erwartungsgemäß./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,09 €
|Abst. Kursziel*:
24,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,45%
|
Analyst Name:
Mengxian Sun
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|11:21
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
