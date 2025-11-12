Warburg Research

adesso SE Buy

11:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe solide abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schreib Marc-Rene Tonn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Das niedrigere Ziel reflektiere die etwas vorsichtigeren Umsatz- und Gewinnschätzungen des Analysehauses. Damit trug der Experte dem weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den weniger dynamischen Wachstumsaussichten für den öffentlichen Sektor Rechnung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

