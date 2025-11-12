DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
adesso Aktie

Marktkap. 598,43 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q

ISIN DE000A0Z23Q5

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe solide abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schreib Marc-Rene Tonn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Das niedrigere Ziel reflektiere die etwas vorsichtigeren Umsatz- und Gewinnschätzungen des Analysehauses. Damit trug der Experte dem weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den weniger dynamischen Wachstumsaussichten für den öffentlichen Sektor Rechnung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso Buy

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
92,50 €		 Abst. Kursziel*:
62,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
93,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,12%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

