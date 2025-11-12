DAX 24.289 -0,4%ESt50 5.801 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 62,99 +0,5%Gold 4.229 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens 723610 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
94,10 EUR -0,40 EUR -0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 598,43 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

SMC Research

adesso SE Kaufen

10:04 Uhr
adesso SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
94,10 EUR -0,40 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

adesso SE hat laut SMC-Research für das dritte Quartal gute Zahlen vorgelegt, die ein starkes Umsatzwachstum und eine leichte Verbesserung des EBITDA zeigen. Nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski dürfte adesso damit die eigenen Jahresziele gut erreichen können, beim Umsatz könnte der Prognosekorridor sogar übertroffen werden. Insgesamt ergebe sich aus Sicht von SMC-Research ein solides Bild mit bestätigter Prognose und verbessertem Kursziel.

Für das dritte Quartal habe adesso gute Zahlen mit starkem Umsatzwachstum und einer leichten EBITDA-Verbesserung gemeldet. In Summe der ersten neun Monate seien die Erlöse um dreizehn Prozent auf 1.094 Mio. Euro gestiegen, während das EBITDA um siebzehn Prozent auf 77,9 Mio. Euro verbessert worden sei. Das EBIT habe sogar um ein Drittel auf 23,5 Mio. Euro zugelegt, und der Nettogewinn sei auf 6,3 Mio. Euro und damit auf das Sechsfache des Vorjahreswertes gestiegen.

Ein Wermutstropfen sei jedoch, dass diese deutliche Ergebnisverbesserung im Wesentlichen bereits im ersten Halbjahr erzielt worden sei und dort vor allem aufgrund der sehr schwachen Vergleichsbasis. Isoliert betrachtet sei die EBITDA-Marge im dritten Quartal leicht zurückgegangen, das EBIT habe im Vorjahresvergleich sogar absolut unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Das Unternehmen begründe dies unter anderem mit der sehr starken Vergleichsgrundlage aus dem Vorjahr und sehe darin keine Trendwende in der Margenentwicklung.

Dementsprechend habe adesso das Ziel bekräftigt, im Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von mindestens acht Komma null Prozent erreichen zu wollen, wofür im vierten Quartal eine Marge von etwas mehr als zehn Prozent erforderlich wäre. Auch die Umsatzprognose sei bestätigt worden, wobei nun das obere Ende des bisherigen Korridors von 1.350 bis 1.450 Mio. Euro angestrebt werde. Unterstelle man dies und eine EBITDA-Marge von acht Komma null Prozent, ergebe sich für das operative Ergebnis ein Erwartungswert von 116 Mio. Euro und damit nahezu punktgenau der mittlere Wert der ebenfalls bestätigten Zielspanne von 105 bis 125 Mio. Euro.

SMC-Research habe die Schätzungen für 2025 nun auf 1.460 Mio. Euro beim Umsatz und 116,5 Mio. Euro beim EBITDA erhöht. Aus den Modellanpassungen ergebe sich ein neues Kursziel von 160,00 Euro nach zuvor 158,00 Euro, und auf dieser Basis werde das Urteil „Buy“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.11.2025 um 10:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde  am 13.11.2025 um 9:00 Uhr fertiggestellt und am 13.11.2025 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-13-SMC-Update-adesso_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Kaufen

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
93,10 €		 Abst. Kursziel*:
71,86%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
94,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,03%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

11:06 adesso Buy Warburg Research
10:04 adesso Kaufen SMC Research
08:01 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
10.09.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

StockXperts adesso: Umsatzprognose am oberen Ende - EBITDA-Ziel bestätigt adesso: Umsatzprognose am oberen Ende - EBITDA-Ziel bestätigt
Aktien-Global adesso: Umsatzprognose am oberen Ende - EBITDA-Ziel bestätigt
dpa-afx ROUNDUP 2: IT-Dienstleister Adesso wird etwas zuversichtlicher für Jahresumsatz
dpa-afx adesso-Aktie dreht ins Positive: IT-Dienstleister wird etwas zuversichtlicher beim Jahresumsatz
dpa-afx ROUNDUP: IT-Dienstleister Adesso wird etwas zuversichtlicher für Jahresumsatz
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net XETRA-Handel SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: adesso renews portal architecture for AOK / IT service provider develops standardised platform for creating all front-end applications for the AOK community
EQS Group EQS-DD: adesso SE: Christoph Junge, buy
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
adesso SE zu myNews hinzufügen