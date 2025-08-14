SMC Research

SMC-Research sieht in den Halbjahreszahlen der adesso SE deutliche Anzeichen der erhofften Ergebniswende. Vor allem im zweiten Quartal sei die EBITDA-Entwicklung, gestützt durch Umsatzwachstum, Kostenkontrolle und steigende Lizenzerlöse, überzeugend ausgefallen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski bestätigt sein Kursziel und sein Urteil.

Die Halbjahreszahlen von adesso haben laut SMC-Research die erhoffte Ergebniswende gezeigt. Bei einem Umsatzwachstum um 12 Prozent auf 709,5 Mio. Euro habe das EBITDA um 34 Prozent auf 37,2 Mio. Euro gesteigert werden können. Auch sei das EBIT ins Positive auf 2,2 Mio. Euro gedreht. Besonders erfreulich sei die starke Verbesserung im zweiten Quartal gewesen, in dem sich das EBITDA fast verdoppelt habe. Ermöglicht worden sei das starke Gewinnwachstum einerseits durch einen unterproportionalen Anstieg der Personalkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und andererseits durch eine deutliche Zunahme von Lizenzerlösen.

Auf dieser Basis habe adesso die Prognose für 2025 bestätigt. Diese sehe ein weiteres Umsatzwachstum um 4 bis 12 Prozent auf 1.350 bis 1.450 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Spanne zwischen 105 und 125 Mio. Euro (Vorjahr: 98,3 Mio. Euro) vor. Während SMC Research die Umsatzziele als leicht erreichbar ansieht, stelle das Ergebnisziel laut den Analysten durchaus eine Herausforderung für das zweite Halbjahr dar. Allerdings biete dieses Halbjahr adesso diesmal sieben fakturierbare Arbeitstage mehr als die erste Jahreshälfte, was bei einer Mitarbeiterzahl von 10 Tsd. FTE, den üblichen IT-Tagessätzen und gegebenen Kosten einen sehr starken Ergebnishebel ausübe. Zudem zeige sich adesso zuversichtlich, weitere Lizenzdeals für die Versicherungssoftware in|sure abschließen zu können. Zugleich warne das Unternehmen aber auch vor überzogenen Erwartungen und verweise auf die weiterhin schwache Inlandskonjunktur sowie die langen Vorlaufzeiten der neuen staatlichen Investitionsprogramme.

Aus Sicht von SMC-Research haben die Halbjahreszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, was sich auch in dem unveränderten Kursziel von 158,00 Euro widerspiegele. Insgesamt sehe man adesso weiter auf einem überzeugenden Wachstumskurs, dessen Potenzial im aktuellen Aktienkurs nicht adäquat wiedergegeben werde. Dementsprechend werde das Urteil „Buy“ bestätigt.

