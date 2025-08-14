DAX 24.446 +0,3%ESt50 5.449 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 -0,5%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.862 +0,1%Euro 1,1684 +0,3%Öl 66,44 -0,7%Gold 3.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Dämpfer für Chinas Konjunktur: Industrieproduktion und Einzelhandel schwach Dämpfer für Chinas Konjunktur: Industrieproduktion und Einzelhandel schwach
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
81,70 EUR -3,20 EUR -3,77 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 538,41 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

SMC Research

adesso SE Kaufen

11:19 Uhr
adesso SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
81,70 EUR -3,20 EUR -3,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

SMC-Research sieht in den Halbjahreszahlen der adesso SE deutliche Anzeichen der erhofften Ergebniswende. Vor allem im zweiten Quartal sei die EBITDA-Entwicklung, gestützt durch Umsatzwachstum, Kostenkontrolle und steigende Lizenzerlöse, überzeugend ausgefallen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski bestätigt sein Kursziel und sein Urteil.

Die Halbjahreszahlen von adesso haben laut SMC-Research die erhoffte Ergebniswende gezeigt. Bei einem Umsatzwachstum um 12 Prozent auf 709,5 Mio. Euro habe das EBITDA um 34 Prozent auf 37,2 Mio. Euro gesteigert werden können. Auch sei das EBIT ins Positive auf 2,2 Mio. Euro gedreht. Besonders erfreulich sei die starke Verbesserung im zweiten Quartal gewesen, in dem sich das EBITDA fast verdoppelt habe. Ermöglicht worden sei das starke Gewinnwachstum einerseits durch einen unterproportionalen Anstieg der Personalkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und andererseits durch eine deutliche Zunahme von Lizenzerlösen.

Auf dieser Basis habe adesso die Prognose für 2025 bestätigt. Diese sehe ein weiteres Umsatzwachstum um 4 bis 12 Prozent auf 1.350 bis 1.450 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Spanne zwischen 105 und 125 Mio. Euro (Vorjahr: 98,3 Mio. Euro) vor. Während SMC Research die Umsatzziele als leicht erreichbar ansieht, stelle das Ergebnisziel laut den Analysten durchaus eine Herausforderung für das zweite Halbjahr dar. Allerdings biete dieses Halbjahr adesso diesmal sieben fakturierbare Arbeitstage mehr als die erste Jahreshälfte, was bei einer Mitarbeiterzahl von 10 Tsd. FTE, den üblichen IT-Tagessätzen und gegebenen Kosten einen sehr starken Ergebnishebel ausübe. Zudem zeige sich adesso zuversichtlich, weitere Lizenzdeals für die Versicherungssoftware in|sure abschließen zu können. Zugleich warne das Unternehmen aber auch vor überzogenen Erwartungen und verweise auf die weiterhin schwache Inlandskonjunktur sowie die langen Vorlaufzeiten der neuen staatlichen Investitionsprogramme.

Aus Sicht von SMC-Research haben die Halbjahreszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, was sich auch in dem unveränderten Kursziel von 158,00 Euro widerspiegele. Insgesamt sehe man adesso weiter auf einem überzeugenden Wachstumskurs, dessen Potenzial im aktuellen Aktienkurs nicht adäquat wiedergegeben werde. Dementsprechend werde das Urteil „Buy“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.08.2025 um 11:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.08.2025 um 10:30 Uhr fertiggestellt und am 15.08.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-15-SMC-Update-adesso_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Kaufen

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
158,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
84,20 €		 Abst. Kursziel*:
87,65%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
81,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,39%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

11:19 adesso Kaufen SMC Research
08:11 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 adesso Buy Warburg Research
14.08.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.25 adesso Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Profitabler Allianz-Einstieg? DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Allianz-Aktie: neues 4-Wochen Hoch deutet auf long-Strategie hin
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
Zacks Allianz SE (ALIZY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Allianz announces excellent performance and is fully on track for full-year ambitions
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group Allianz Commercial: Insurance market for hydrogen could reach more than US$3 billion by 2030
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen