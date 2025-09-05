DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.397 -0,3%Bitcoin 87.816 -1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 62,74 -3,7%Gold 4.210 +2,0%
E.ON Aktie

15,44 EUR -0,56 EUR -3,50 %
STU
Marktkap. 41,82 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

DZ BANK

EON SE Halten

19:31 Uhr
EON SE Halten
E.ON SE
E.ON SE
15,44 EUR -0,56 EUR -3,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 16 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern habe solide Neunmonatsergebnisse vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte jedoch, dass die Unsicherheit rund um die neue Regulierungsperiode

in Deutschland gestiegen sei. Der Experte geht weiter davon aus, dass

2026 eine Ausweitung der ohnehin hohen Netzinvestitionen ankündigt wird./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Halten

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
15,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
15,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

19:31 E.ON Halten DZ BANK
17:16 E.ON Market-Perform Bernstein Research
15:06 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

Dow Jones Wachstum E.ON-Aktie dennoch tiefer: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt E.ON-Aktie dennoch tiefer: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
finanzen.net EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
dpa-afx ROUNDUP 2: Investitionen in Energienetze zahlen sich für Eon aus
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EQS Group EQS-News: E.ON continues growth course with investments in the energy transition
EQS Group EQS-News: E.ON signs agreement to sell gas distribution network in the Czech Republic
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments
Benzinga The Analyst Verdict: EON Resources In The Eyes Of 6 Experts
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga 4 Analysts Have This To Say About EON Resources
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
