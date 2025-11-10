Infineon Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr mehr als zehn Prozent des Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, habe den Aktienkurs angeschoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Der konservative Konzernausblick für 2026 biete positives Überraschungspotenzial./rob/gl/ag
Analysen zu Infineon AG
|12:56
|Infineon Buy
|UBS AG
|12:01
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
