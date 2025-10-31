ASOS Aktie
Marktkap. 309,27 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Mit einer neuen Maßnahme zur Refinanzierung komme der Online-Händler einer längerfristigen soliden Finanzierung näher, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Zinslasten dürften in der Folge des Deals abnehmen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Buy
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,53 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|11:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets