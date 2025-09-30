DAX 24.366 +0,5%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1592 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.071 +1,3%
ASOS Aktie

2,73 EUR ±0,00 EUR +0,15 %
STU
2,44 GBP +0,06 GBP +2,47 %
LSE
Marktkap. 326,27 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

Analysen zu ASOS plc

10:51 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.25 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

