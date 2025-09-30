ASOS Aktie
Marktkap. 326,27 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Sector Perform
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
2,45 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
2,44 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|10:51
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets